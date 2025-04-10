Доигровка матча 21-го тура чемпионата Украины между Кривбассом и Левым Берегом состоится 7 мая, начало поединка – в 13:00, сообщает официальный сайт УПЛ. Впрочем, командам фактически придется провести полный матч, ведь из-за воздушной тревоги игра была прервана уже на второй минуте.

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Перенесенный поединок 5-го тура чемпионата между Кривбассом и Шахтером пройдет 16 апреля, начало матча – в 14:00. Игра была остановлена на 50-й минуте при счете 1:0 в пользу "горняков". Стоит отметить, что Кривбасс является единственной командой чемпионата Украины у которой есть два матча в запасе.

Сейчас подопечные Юрия Вернидуба занимают 5-ю строчку турнирной таблицы УПЛ с 35-ю очками. В следующем поединке чемпионата Кривбасс сыграет в Кривом Роге против киевского Динамо, начало встречи – в 13:00.

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