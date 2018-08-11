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Стало известно, когда состоится презентация новичков Динамо Буэно и Супряги

06:30 22 Читати українською
Стало известно, когда состоится презентация новичков Динамо Буэно и Супряги
Витор Буэно / фото ФК Динамо Киев

Новички Динамо Витор Буэно и Владислав Супряга будут представлены в понедельник.

Официальный сайт "бело-синих" сообщил, что 13-го августа в конференц-зале тренировочной базы Динамо в Конча-Заспе после окончания регламентированной пресс-конференции главного тренера Динамо перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в котором Динамо будет принимать Славию состоится презентация новичков "бело-синих".

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Отмечается, что на мероприятие смогут попасть только представители СМИ.

Напомним, киевское Динамо вчера объявило о трансфере 18-летнего форварда СК Днепр-1 Владислава Супряги.

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