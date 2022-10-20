Встреча между двумя лидерами АПЛ состоится в начале 2023 года.

Матч 12-го тура АПЛ между Арсеналом и Манчестер Сити будет сыгран в начале 2023 года. Об этом сообщает City Xtra, ссылаясь на Amazon Prime.

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Напомним, что этот матч должен был состояться 19 октября. Однако после смерти королевы Великобритании Елизаветы II встреча двух лучших команд чемпионата в этом сезоне была перенесена из-за плотного графика.

После десяти стартовых туров Арсенал лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 27 очками в активе. Манчестер Сити идёт вторым, отставая от "канониров" на четыре балла.

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