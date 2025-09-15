– Есть ли какие-то новости по Мудрику? О сокращении дисквалификации вам что-то известно? Уже не четыре года?

– Ну видите, я сразу говорил, что четыре года дисквалификации, наверное, не будет. Я думаю, что этот сезон Мудрик еще пропустит, и начнет тренироваться не раньше весны (2026 года – прим.).

Шахтер будет судиться с УАФ из-за проваленного допинг-теста Мудрика – Бурбас

Насколько я понимаю, как будут разворачиваться события с апелляциями и всеми этими моментами – где-то до двух лет, думаю, ему придется пропустить, – сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире своей программы на YouTube.

Напомним, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест в конце 2024 года и с тех пор не появлялся на поле в составе Челси. Украинский вингер до сих пор не комментировал данную ситуацию. Летом после открытия пробы B Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула Михаилу Мудрику обвинения в нарушении антидопинговых правил.

