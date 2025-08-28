Определились все участники основного этапа Лиги чемпионов: полный список из 36 клубов
Список из 36 участников Лиги чемпионов окончательно сформирован.
По итогам квалификации плей-офф Лиги чемпионов стал известен полный список участников основного этапа турнира. Наибольшее представительство получила Англия – 6 команд. Испания будет представлена 5 участниками, а Италия и Германия получили по 4 представителя.
Францию представят три команды, тогда как Нидерланды, Португалия и Бельгия делегировали в турнир по два участника. Наименьшее представительство (по одной команде) получили такие страны как Чехия, Турция, Греция, Норвегия, Дания, Кипр, Азербайджан и Казахстан.
Все участники Лиги чемпионов:
Ливерпуль
Арсенал
Манчестер Сити
Челси
Ньюкасл
Тоттенхэм
Наполи
Интер
Аталанта
Ювентус
Барселона
Реал
Атлетико
Атлетик
Вильярреал
Бавария
Байер
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
ПСЖ
Марсель
Монако
ПСВ
Аякс
Спортинг
Бенфика
Унион Сент-Жилуаз
Брюгге
Галатасарай
Славия
Буде-Глимт
Олимпиакос
Копенгаген
Пафос
Карабах
Кайрат
Жеребьёвка основного этапа ЛЧ состоится в четверг, 28 августа. Начало – в 19:00.
