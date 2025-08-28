По итогам квалификации плей-офф Лиги чемпионов стал известен полный список участников основного этапа турнира. Наибольшее представительство получила Англия – 6 команд. Испания будет представлена 5 участниками, а Италия и Германия получили по 4 представителя.

Трубин вышел в основной этап ЛЧ, в шестой раз подряд сыграв без пропущенных голов – Бенфика отправила Моуринью в ЛЕ

Францию представят три команды, тогда как Нидерланды, Португалия и Бельгия делегировали в турнир по два участника. Наименьшее представительство (по одной команде) получили такие страны как Чехия, Турция, Греция, Норвегия, Дания, Кипр, Азербайджан и Казахстан.

Все участники Лиги чемпионов:

Ливерпуль

Арсенал

Манчестер Сити

Челси

Ньюкасл

Тоттенхэм

Наполи

Интер

Аталанта

Ювентус

Барселона

Реал

Атлетико

Атлетик

Вильярреал

Бавария

Байер

Айнтрахт Ф

Боруссия Д

ПСЖ

Марсель

Монако

ПСВ

Аякс

Спортинг

Бенфика

Унион Сент-Жилуаз

Брюгге

Галатасарай

Славия

Буде-Глимт

Олимпиакос

Копенгаген

Пафос

Карабах

Кайрат

Жеребьёвка основного этапа ЛЧ состоится в четверг, 28 августа. Начало – в 19:00.

Лига чемпионов: Брюгге уничтожил Рейнджерс 9:1, Копенгаген отменил сказку Шакири