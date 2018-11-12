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Стали известны сроки восстановления Начо и Каземиро

14:10 3 Читати українською
Стали известны сроки восстановления Начо и Каземиро
Начо / ФК Реал Мадрид

Защитник Реала Начо выбыл на 2 месяца, тогда как Каземиро пропустит 3 недели.

Стало известно, сколько времени Реал не сможет рассчитывать на защитника Начо и полузащитника Каземиро.

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По информации Marca, испанец выбыл на 2 месяца и сможет сыграть уже в 2019 году, тогда как повреждение бразильца оказалось легче и он пропустит 3 недели. Также среди травмированных защитник Серхио Регилон, срок его восстановления пока неизвестен. Все травмировались в матче 12 тура Ла Лиги против Сельты (4:2).

Реал после 12 туров имеет 20 очков и находится на 6 строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

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Начо Начо Каземиро Каземиро Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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