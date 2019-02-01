Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига объявила имена специалистов, которые поборются за звание лучшего тренера по итогам января.

В список попали Уле Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед), Шон Дайч (Бернли) и Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон), информирует официальный Twitter АПЛ.

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Отметим, манкунианского клуб в январе одержал три победы и одну ничью, Бернли под руководством Дайча в январе дважды праздновал победу и дважды делил очки, а Ральф Хазенхюттль также праздновал две победы и одержал две ничьи у руля Саутгемтона.

Принять участие в голосовании можно по ссылке.

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