Стали известны претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига объявила имена футболистов, которые поборются за звание лучшего футболиста по итогам января.

В список номинантов попали: голкипер Том Хитон (Бернли), защитник Виктор Линделёф (Манчестер Юнайтед), полузащитники Джеймс Уорд-Праус (Саутгемптон) и Джошуа Кинг (Борнмут), форварды Александр Ляказетт (Арсенал) и Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед).

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Принять участие в голосовании можно по ссылке. К слову, результаты опроса будут объявлены 8 февраля.

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