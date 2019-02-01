toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР ЗИМНИЕ СБОРЫ

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

1 февраля 22:30 41 Читати українською
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ
Маркус Решфорд / reuters

Английская Премьер-лига объявила имена футболистов, которые поборются за звание лучшего футболиста по итогам января.

В список номинантов попали: голкипер Том Хитон (Бернли), защитник Виктор Линделёф (Манчестер Юнайтед), полузащитники Джеймс Уорд-Праус (Саутгемптон) и Джошуа Кинг (Борнмут), форварды Александр Ляказетт (Арсенал) и Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед).

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Принять участие в голосовании можно по ссылке. К слову, результаты опроса будут объявлены 8 февраля.

Игуаин, Мората, Пйонтек и еще 7 самых громких трансферов зимы-2019

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Том Хитон Том Хитон Арсенал Арсенал Саутгемптон Саутгемптон Бернли Бернли Англия Борнмут Борнмут Виктор Линделеф Виктор Линделеф Маркус Решфорд Маркус Решфорд Александр Ляказетт Александр Ляказетт Джеймс Ворд-Праус Джеймс Ворд-Праус Джошуа Кинг Джошуа Кинг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
29
мин
Леванте
14:00
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук