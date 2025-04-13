“Общаясь с патрульными, водитель и пассажирка нецензурно выражались и агрессивно вели себя. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия – не реагировали. Кроме того, у водителя мы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения.

Алиева задержала патрульная полиция Киева – правоохранители применяли наручники

Пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина категорически отказался и вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок.

Чтобы помешать действиям полицейских, пассажирка залезла на служебный автомобиль. Обоих граждан мы задержали и доставили в полицейский участок. В дальнейшем, решение по делу будет принимать суд", – говорится в заявлении на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.

В итоге, на Алиева было составлено три протокола: управление транспортным средством в состоянии опьянения, мелкое хулиганство, движение по полосе общественного транспорта.

Напомним, экс-футболиста задержали 12 апреля в Киеве. В последнее время Александр Алиев выступал за команду IGNIS в Медиалиге.

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