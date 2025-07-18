"В УАФ знакомы с деталями, там знакомы со всеми объектами этой истории. И, очевидно, что в ближайшее время будут разговоры, официальные разговоры. Не исключено, что будет полиграф на тему этих угроз или непогроз Любеновичу, потому что это тема очень тонкая. Имеем пока только слова одного человека.

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По моей информации, тот агент, один из агентов, который устраивал Любеновича в Ворсклу, сказал, что готов пройти полиграф. Очевидно, что готов опровергнуть или все слова Желько Любеновича, или какие-то слова об угрозах", – сказал Зверов в авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

"Не понимаю, почему нигде не звучали имена виновников. Константин Лемишко (экс-футболист Нивы Тернополь и Александрии) и Ярослав Зварич. Коллега Владимир Зверов сообщил, что фигурантов уже пригласили в комитет этики и честной игры УАФ. Мне интересно, как наказывать людей, которые не имеют агентской лицензии? Отстранение от футбола?" – написал Владимир Бебех в своем Telegram-канале "Бомбардир".

Напомним, Любенович покинул пост наставника Ворсклы после 17 дней работы из-за угроз агентов. Серб отказался называть фамилии этих людей. Обоих агентов уже пригласили в комитет этики и честной игры УАФ.

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