Стороны подпишут арендное соглашение на один год, которое будет предусматривать первоочередное право израильского клуба на выкуп контракта защитника, сообщает Sport.ua. Выкуп станет обязательным, если игрок проведет 80% матчей за сезон.

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Аренда игрока обойдется израильскому клубу в 500 тысяч евро, а за полноценный трансфер придется заплатить 2,5 миллиона евро, что в сумме составит 3 миллиона евро. В Маккаби Хайфа Сирота будет зарабатывать 400 тысяч евро за сезон, тогда как в Динамо Киев его годовая зарплата составляет 300 тысяч евро без учета бонусов.

Напомним, Сирота – воспитанник Динамо. К основной команде присоединился летом 2020 года. В прошлом сезоне провел за киевлян 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 ассистом. За сборную Украины провел 2 поединка. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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