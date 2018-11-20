Стали известны 5 претендентов на награду Golden Boy-2018

Сборная Украины — 21:21 1334
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Украина и Турция сыграли вничью в матче на ужасном газоне – у Шевченко вопросы к судье
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Сколько Ярмоленко и Ко зарабатывают в Вест Хэме – Арнаутович может покинуть клуб из-за финансового вопросаАнглия — 18:55 466
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"Людей з палати вивозили на той світ". Екс-гравець Металіста і Карпат про "вівців", Великого Мазяра і 12 швів ШаранаИнтервью — 13:00 672
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Милан провел встречу с Райолой – обсуждалось возвращение ИбрагимовичаИталия — 19 нояб 235
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Турция – Швеция: арбитр "пообещал" назначить пенальти в пользу гостей, турки уже рассматривают возможность апелляцииЛига наций — 19 нояб 451
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