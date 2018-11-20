Стали известны 5 претендентов на награду Golden Boy-2018

Определились 5 молодых игроков, которые поборются за награду лучшего футболиста до 21 года.

В список 5 финалистов попали Маттейс де Лигт с Аякса, Трент Александер-Арнольд из Ливерпуля, Джастин Клюйверт с Ромы, Винисиус Жуниор из Реала и Патрик Кутроне из Милана.

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Награда Golden Boy вручается ежегодно лучшему футболисту мира, который не достиг 21 года. Заметим, что в 2017 году награду получил француз Килиан Мбаппе.

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Церемония награждения пройдет 17 декабря в Турине, именно тогда будет назван победитель.