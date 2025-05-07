Киевское Динамо пополнило свои ряды 25-летним колумбийским полузащитником Анхелем Торресом.

Динамо официально объявило о трансфере колумбийского вингера

Журналист испанского издания Relevo Маттео Моретто подтвердил подписание Торресом соглашения на три года – до июля 2028-го. Также он сообщил о том, что в контракте игрока прописана клаусула в размере 15 млн евро.

Последним клубом Анхеля Торреса был Сентрал Кост Маринерс из Австралии, за который он играл до июля 2024 года. За австралийский клуб колумбиец провел 33 матча, забил 15 голов, сделал 7 ассистов и стал чемпионом страны сезона-2023/2024.

El joven extremo colombiano Ángel Torres es nuevo jugador del Dinamo de Kiev.



Llegó como agente libre y firmó un contrato de tres años con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. pic.twitter.com/lnMAUPtlAT — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 7, 2025

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