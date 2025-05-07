Стала известна клаусула новичка Динамо – сумма более 10 миллионов
Полузащитник Анхель Торрес подписал с Динамо трехлетний контракт.
Киевское Динамо пополнило свои ряды 25-летним колумбийским полузащитником Анхелем Торресом.
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Журналист испанского издания Relevo Маттео Моретто подтвердил подписание Торресом соглашения на три года – до июля 2028-го. Также он сообщил о том, что в контракте игрока прописана клаусула в размере 15 млн евро.
Последним клубом Анхеля Торреса был Сентрал Кост Маринерс из Австралии, за который он играл до июля 2024 года. За австралийский клуб колумбиец провел 33 матча, забил 15 голов, сделал 7 ассистов и стал чемпионом страны сезона-2023/2024.
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