Экс-нападающий Динамо Владислав Ванат сможет дебютировать в Жироне уже 14 сентября в игре четвертого тура Ла Лиги против Сельты.

Украинский новичок Жироны Владислав Ванат может оформить свой дебют за каталонцев в воскресенье, 14 сентября, сообщает Diario AS.

23-летний форвард вместе с Домиником Ливаковичем и Аззедином Унаи пройдут экспресс-предсезонку под руководством Мичела и, вероятно, сыграют против Сельты в четвертом туре Ла Лиги.

Испанский наставник готов бросить всех трех новичков команды в бой сразу, ведь они имеют большой опыт в своих сборных.

Напомним, что Жирона после трех туров идет на последнем месте в турнирной таблице Ла Лиги.

