Стала известна дата дебюта Ваната за Жирону – украинца бросят сразу в бой
Экс-нападающий Динамо Владислав Ванат сможет дебютировать в Жироне уже 14 сентября в игре четвертого тура Ла Лиги против Сельты.
Украинский новичок Жироны Владислав Ванат может оформить свой дебют за каталонцев в воскресенье, 14 сентября, сообщает Diario AS.
23-летний форвард вместе с Домиником Ливаковичем и Аззедином Унаи пройдут экспресс-предсезонку под руководством Мичела и, вероятно, сыграют против Сельты в четвертом туре Ла Лиги.
Испанский наставник готов бросить всех трех новичков команды в бой сразу, ведь они имеют большой опыт в своих сборных.
Напомним, что Жирона после трех туров идет на последнем месте в турнирной таблице Ла Лиги.
