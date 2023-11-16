"Если быть откровенным, в это время мое сознание, ментальность еще не были готовы для таких вещей. Молодость моя была бурной, прошла в нелегкое время. Были 90-е, конечно, был на виду, все хотели со мной дружить.

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Это было такое время, распад СССР. Тогда появились заведения, дискотеки, развлечения, которые интересовали молодежь. Не всегда было ясно, что с этим делать. Многие так же ошибались и не стали хорошим футболистом из-за этих заблуждений

Так случилось, что где-то стал не на ту дорогу, на которую нужно было, и не использовал способности. В принципе, как сейчас понимаю и отец говорил – были способности, просто я их не использовал чисто из-за того, что не хватило ни характера, ни трудолюбия.

Отец мне конечно помог, но пока человек сам не найдет своей дороги и не почувствует внутренний запрос, то ему никто не поможет.

Этот период меня научил очень многому. Не повторять этих ошибок в настоящее время. В принципе есть что рассказать футболистам, чтобы они не стали на ту дорогу. Или понимали ошибочность и ненужность каких-то нефутбольных вещей, которые завели бы не туда, куда надо. Чтобы они использовали свой талант", – рассказал специалист в интервью клубному ютуб-каналу.

Напомним, что Остап Маркевич дебютировал в составе Карпат-2 против Подолья в 1998 году. Тот матч так и остался единственным в карьере сына именитого наставника. Сейчас он работает помощником тренера во львовских Карпатах.

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