Портал Transfermarkt регулярно подсчитывает, сколько очков набрали команды топ-5 лиг за все время своих выступлений в элитном дивизионе.

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Первую строчку с 7440 пунктами уверенно удерживает Ливерпуль. "Красные" десятилетиями не могли выиграть родной чемпионат, однако приход Юргена Клоппа вернул их в список грандов. Английские клубы ожидаемо имеют большие отрывы благодаря долговечности своего элитного дивизиона (напомним, первый розыгрыш был проведен в далеком сезоне 1888/89).

После англичан идут испанские киты – Реал (6149) и Барселона (5978). В Италии больше всех набрал Ювентус (5880), во Франции – Марсель (4297), а в Германии конкурентов не имеет Бавария (4149).

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