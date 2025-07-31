"Любимый город: Одесса стала для меня родным местом после того, как оккупировали Мариуполь. Считаю этот город своим вторым домом не из-за чего-то конкретного, а просто по ощущениям.

Песни, которые "держат" в последнее время или сопровождают перед важными событиями: Я меломан, люблю разную музыку – нет четких предпочтений.

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Ваш идеальный выходной: Спа, вкусно поесть, поваляться в постели, посмотреть сериалы и... – остальное оставим за кадром.

Кухня или блюда: Люблю греческую кухню, итальянскую, ну и, конечно, украинскую и армянскую.

Стиль одежды: Люблю классику.

Самое атмосферное место, где вам приходилось бывать: Париж.

Самый неожиданный комплимент, который вы получали: Недавно в Одессе я ел мороженое, отдыхая в "Ибице" с другом, кстати, с Димой Топаловым. Мы оба сидели в очках и просто ели мороженое. И тут подходит девушка и говорит: "Вау, я будто в итальянском фильме".

Фобии: Летать не люблю.

Авторитет или человек, с которого вы берете пример: Моя семья – все без исключения – это пример для меня в жизни. А если про футбол – то Роналду.

Матч, который вы никогда не забудете: Против Динамо (Киев), когда победили 3:2.

Фейл на тренировке или во время матча: Когда я вернулся в Александрию после аренды, мне мячом попали в одно место и сказали: "С возвращением!".

Желанный стадион: Бернабеу.

Чемпионат, где хотелось бы попробовать свои силы: В Испании.

Если бы имели шанс сыграть в одной команде с любым игроком – кого бы выбрали: Роналду.

Самая эмоциональная победа в карьере: Также против Динамо (Киев), когда победили 3:2.

Самое обидное поражение: Полуфинал Кубка Украины против Шахтера в составе Черноморца. Тогда очень мечтал о финале.

Если бы не футбол, то кем бы стали: Не знаю... Может, барбером. А может – аферистом", – сказал Костенко в комментарии YeSport.

Напомним, Артур – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру. Успел поиграть за Мариуполь, киевский Арсенал, армянский Алашкерт, Александрию и Черноморец, где получил прозвище "одесский Месси". С августа 2024 года выступает за черкасский ЛНЗ. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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