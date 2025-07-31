"Стал бы аферистом": "одесский Месси" – о самом обидном поражении, футбольном авторитете и главной фобии
Полузащитник ЛНЗ Артур Авагимян ответил на вопросы анкеты.
"Любимый город: Одесса стала для меня родным местом после того, как оккупировали Мариуполь. Считаю этот город своим вторым домом не из-за чего-то конкретного, а просто по ощущениям.
Песни, которые "держат" в последнее время или сопровождают перед важными событиями: Я меломан, люблю разную музыку – нет четких предпочтений.
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Ваш идеальный выходной: Спа, вкусно поесть, поваляться в постели, посмотреть сериалы и... – остальное оставим за кадром.
Кухня или блюда: Люблю греческую кухню, итальянскую, ну и, конечно, украинскую и армянскую.
Стиль одежды: Люблю классику.
Самое атмосферное место, где вам приходилось бывать: Париж.
Самый неожиданный комплимент, который вы получали: Недавно в Одессе я ел мороженое, отдыхая в "Ибице" с другом, кстати, с Димой Топаловым. Мы оба сидели в очках и просто ели мороженое. И тут подходит девушка и говорит: "Вау, я будто в итальянском фильме".
Фобии: Летать не люблю.
Авторитет или человек, с которого вы берете пример: Моя семья – все без исключения – это пример для меня в жизни. А если про футбол – то Роналду.
Матч, который вы никогда не забудете: Против Динамо (Киев), когда победили 3:2.
Фейл на тренировке или во время матча: Когда я вернулся в Александрию после аренды, мне мячом попали в одно место и сказали: "С возвращением!".
Желанный стадион: Бернабеу.
Чемпионат, где хотелось бы попробовать свои силы: В Испании.
Если бы имели шанс сыграть в одной команде с любым игроком – кого бы выбрали: Роналду.
Самая эмоциональная победа в карьере: Также против Динамо (Киев), когда победили 3:2.
Самое обидное поражение: Полуфинал Кубка Украины против Шахтера в составе Черноморца. Тогда очень мечтал о финале.
Если бы не футбол, то кем бы стали: Не знаю... Может, барбером. А может – аферистом", – сказал Костенко в комментарии YeSport.
Напомним, Артур – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру. Успел поиграть за Мариуполь, киевский Арсенал, армянский Алашкерт, Александрию и Черноморец, где получил прозвище "одесский Месси". С августа 2024 года выступает за черкасский ЛНЗ. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.
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