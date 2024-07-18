toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН ТРАНСФЕРЫ

Стадион Ворсклы будет проверен УЕФА – комиссия уже прибыла в Полтаву

20:10 73 Читати українською
Стадион Ворсклы будет проверен УЕФА – комиссия уже прибыла в Полтаву
Стадион Ворскла имени Бутовского / фото из соцсетей

Специальная комиссия УЕФА проверит полтавский стадион Ворскла имени Бутовского, на котором клуб планирует принимать матчи группового этапа Лиги Европы 2018/19.

В Полтаву прибыли представители УЕФА для проверки стадиона имени Алексея Бутовского. Комиссия проверит соответствие арены требованиям УЕФА на предмет проведения еврокубковых поединков, сообщает Footboom.

Ворскла начала реконструкцию стадиона

Один из инспекторов находится в Полтаве со вчерашнего дня, еще один прибудет сегодня. Сама проверка пройдет 25 июля. После этого комиссия сообщит украинский клуб о результатах.

Напомним, Ворскла заняла 3 место в УПЛ 2017/18 и получила право играть в групповом турнире Лиги Европы 2018/19.

Наскільки комфортно ходити на матчі УПЛ: стадіон Ворскла ім. Олексія Бутовського

Теги
Ворскла имени Алексея Бутовского Ворскла Ворскла Лига Европы УЕФА
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
39
мин
Легия
22:00
Спартак Трнава
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук