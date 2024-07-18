Стадион Ворсклы будет проверен УЕФА – комиссия уже прибыла в Полтаву

Специальная комиссия УЕФА проверит полтавский стадион Ворскла имени Бутовского, на котором клуб планирует принимать матчи группового этапа Лиги Европы 2018/19.

В Полтаву прибыли представители УЕФА для проверки стадиона имени Алексея Бутовского. Комиссия проверит соответствие арены требованиям УЕФА на предмет проведения еврокубковых поединков, сообщает Footboom.

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Один из инспекторов находится в Полтаве со вчерашнего дня, еще один прибудет сегодня. Сама проверка пройдет 25 июля. После этого комиссия сообщит украинский клуб о результатах.

Напомним, Ворскла заняла 3 место в УПЛ 2017/18 и получила право играть в групповом турнире Лиги Европы 2018/19.

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