Во время сегодняшнего вражеского ракетного обстрела Киева был поврежден стадион Темп, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Обломки ракеты упали на стадион Темп. Значительных повреждений нет. Без пострадавших", – резюмировал он в своем Telegram-канале.

Напомним, спортивный комплекс, построенный в 1955 году, расположен в Святошинском районе столицы. В 2017-м он был реконструирован (вместимость трибун увеличили до 3 тысяч, добавились два футбольных поля, а на основном постелили искусственное покрытие и т. п.).

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