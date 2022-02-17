Adjarabet Arena, расположенная в Батуми, подсветили желто-синими цветами, информирует Ajara PMC .

Акция была проведена в честь нового украинского праздника – Дня единения. Его теперь будут праздновать ежегодно 16 февраля. Цель праздника – консолидировать украинцев перед лицом угрозы и информационного давления со стороны России.

К слову, строительство Adjarabet Arena завершилось в июле 2020 года, здесь играет Динамо Батуми. Стадион рассчитан на 20 тысяч мест.