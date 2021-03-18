Директор Центра Симона Визенталя – организации, которая занимается защитой прав человека, борьбой с терроризмом и антисемитизмом – обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отреагировать на переименование городского стадиона в Тернополе в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича, сообщает официальный сайт Центра.

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Глава организации Шимон Самуэльс призвал Международную федерацию футбола повлиять на УАФ в вопросе запрета проведения матчей на арене, пока ее не переименуют "в духе устава ФИФА".

В своей аргументации последний назвал Шухевича "нацистским коллаборационистом" заявив, что "ФИФА не должна ассоциироваться с использованием футболу на службе ненависти". Самуэльс также попросил Инфантино вынести этот вопрос на обсуждение на ближайшем Конгрессе ФИФА.

Напомним, обновленный стадион имени Шухевича переименовали 5 марта. Он является домашней ареной тернопольской Нивы и вмещает 15150 зрителей. Именно здесь состоится финал Кубка Украины сезона 2020/21.

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