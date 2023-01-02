Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино сейчас находится в Бразилии и очень волнуется из-за наследия Короля.

Гроб с телом Пеле привезли на стадион Сантоса

"Мы попросим каждую страну мира назвать один из своих футбольных стадионов именем Пеле. Такой шаг должен напоминать каждому ребенку об этом игроке", – приводит слова Инфантино Goal.

Напомним, трехкратный чемпион мира умер на 83-м году жизни из-за прогрессирования раковой опухоли.

"Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили