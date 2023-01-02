Стадион Пеле должен быть в каждой стране – ФИФА готовит соответствующую просьбу
2 января 22:09 - Читати українською
ФИФА надеется увековечить единственного трехкратного победителя чемпионатов мира.
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино сейчас находится в Бразилии и очень волнуется из-за наследия Короля.
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"Мы попросим каждую страну мира назвать один из своих футбольных стадионов именем Пеле. Такой шаг должен напоминать каждому ребенку об этом игроке", – приводит слова Инфантино Goal.
Напомним, трехкратный чемпион мира умер на 83-м году жизни из-за прогрессирования раковой опухоли.
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