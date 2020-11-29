Власти Неаполя пошла на красивый шаг, чтобы достойно почтить память Диего Марадоны, который стал настоящей легендой местного Наполи.

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис анонсировал изменение названия местного стадиона "Сан-Паоло" – арена будет переименована в "Стадион Диего Армандо Марадона", информирует Football-Italia.

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"Было много прекрасных идей, но в итоге мы остановились на названии "Стадио Диего Армандо Марадона", – цитирует издание Де Маджистриса. Отметим, что среди предложений были варианты "Стадио Комунале Диего Марадона" и "Арена Диего Марадона".

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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