Стадион Наполи официально переименуют в честь Диего Марадоны
Власти Неаполя пошла на красивый шаг, чтобы достойно почтить память Диего Марадоны, который стал настоящей легендой местного Наполи.
Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис анонсировал изменение названия местного стадиона "Сан-Паоло" – арена будет переименована в "Стадион Диего Армандо Марадона", информирует Football-Italia.
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"Было много прекрасных идей, но в итоге мы остановились на названии "Стадио Диего Армандо Марадона", – цитирует издание Де Маджистриса. Отметим, что среди предложений были варианты "Стадио Комунале Диего Марадона" и "Арена Диего Марадона".
Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.