В Неаполе хотят почтить память Диего Марадоны, который скончался 25 ноября от сердечного приступа. Знаменитый аргентинец выступал за местную команду с 1984 по 1991 год.

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Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис в Twitter предложил назвать арену Сан-Паоло в честь Марадоны. Заметим, что стадион принадлежит как раз городу, а не клубу, поэтому проблем с переименованием возникнуть не должно.

Напомним, именно при Марадоне Наполи находился на пике славы. "Партенопеи" дважды стали чемпионами Италии и выиграли Кубок УЕФА 1988/89.

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