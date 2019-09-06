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"Стадион ЛФФ в Вильнюсе очень специфический, сборной Украины будет очень сложно", – украинец Бушман

15:09 47 Читати українською
"Стадион ЛФФ в Вильнюсе очень специфический, сборной Украины будет очень сложно", – украинец Бушман
Тренировка сборной Украины / УАФ

Вингер литовского Каунаса Юрий Бушман рассказал о стадионе ЛФФ, на котором сборная Украины сыграет в матче отбора к Евро-2020.

 

"Из моей команды в сборной Литвы играет крайний защитник Эгидиюс Вайткунас. Он универсал, может сыграть на обоих флангах. Я его сразу предупредил: "Тебе все равно, на каком фланге против Украины выходить – против Ярмоленко или Коноплянки, "возить" тебя будут в любом случае.

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Стадион ЛФФ, где пройдет матч, очень специфический. Мало того, что газон искусственный, так еще и синтетика не самого класса, такой себе бюджетный вариант. Игроки сборной Украины почувствуют это, трудновато им придется. Для них это будет своего рода ловушка.

К тому же поле находится под достаточно большой нагрузкой – кроме сборной, на нем постоянно тренируются и играют Жальгирис, Тракай, плюс две или три команды из Вильнюса из Первой лиги. Натуральная трава такого бы уже не выдержала. Так что стадион хоть и считается национальным, но уровень у него совсем не европейский", – поделился Бушман в комментарии Сегодня.

Напомним, сборная Украины встретится с Литвой в матче отбора к Евро-2020 завтра, 7 сентября, а через 3 дня сыграет против Нигерии в товарищеском матче.

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Литва - Украина Украина Украина Литва Литва Евро-2020 Юрій Бушман Юрій Бушман Украинцы за рубежом
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