Два спортивных объекта Днепра скоро появятся на платформе для продажи.

ПриватБанк сообщил о планах выставить на продажу два спортивных объекта в Днепре в конце сентября. Среди них – стадион Днепр-Арена и футбольная тренировочная база города.

СК Днепр-1 проиграл апелляцию против Йовичевича – клуб судился из-за перехода тренера в Шахтер

В банке отметили, что этот шаг является частью открытой политики по уменьшению объемов недвижимого имущества, которое ранее оказалось на балансе банка как обеспечение по кредитам до национализации. Продажа состоится через платформу Prozorro.Продажи в рамках утвержденной стратегии управления проблемными активами.

К слову, Игорь Коломойский, неофициальный владелец Днепра, ранее был акционером ПриватБанка.

"Ворскла идет по пути Днепра": Максимов – о вылете из Премьер-лиги, долгах, трансферном бане и красноречивой тишине