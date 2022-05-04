"Сегодня снова был обстрелян парк Горького, и за компанию "досталось" стадиону Динамо. Как известно, российские войска бьют "только по военным объектам", поэтому теперь мы знаем, чем на самом деле были детские аттракционы и футбольное поле. "Спасибо" освободителям.

На стадионе в Бородянке русские выкопали фашистский символ "V" и обустроили блиндажи

Одна из точек прилета прямо на дорожку, по которой я сегодня утром бегал. Завтра придется перепрыгивать", – написал на своей странице в социальной сети Facebook начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

На фото, которые к своему посту приобщил автор, видно, что разрушена одна из трибун, повреждены газон и беговые дорожки.

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