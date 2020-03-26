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Стадион Динамо могут переоборудовать под центр помощи от коронавируса

13:46 18 Читати українською
Стадион Динамо могут переоборудовать под центр помощи от коронавируса
Стадион Динамо им. Лобановского / ФК Динамо Киев

Столичный стадион Динамо имени Валерия Лобановского может стать центром спасения пострадавших от COVID-19.

"Стадион Динамо им. Лобановского по инициативе президента клуба могут переоборудовать в центр спасения людей в случае нехватки койко-мест в столице. Уже заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания. Придут они за месяц. Очень длинная очередь на изготовление дефицитных трубок", – написал журналист Игорь Бурбас в твиттере.

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Напомним, недавно Динамо приобрело медицинское оборудование для одной из больниц столицы, которое используется для обследования больных инфекционными заболеваниями.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев коронавирус Динамо им. В. Лобановского
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