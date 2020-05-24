Стадион Черноморец приобрела компания из США, основанная в 2016 году

Футбольная арена одесского клуба получила новых владельцев.

Стадион футбольного клуба Черноморец приобрела компания Allrise Capital Inc, сообщает издание Думская.

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Это небольшое частное предприятие, основанное в 2016 году. Базируется в городе Ирвайн, штат Калифорния. Компания занимается предоставлением финансовых услуг, в ней работает до 10 сотрудников. Генеральный директор Allrise Capital Inc – Руслан Зинуров, исполнительный директор – Михаил Трубчик.

Напомним, на торгах, которые состоялись 22 мая, спортивное сооружение было продано за 139 млн 895 тыс гривен. Впервые стадион попытались продать в мае прошлого года за 1 млрд 139 млн грн, но за все это время не нашлось ни одного желающего приобрести имущественный комплекс – лишь 17-я попытка оказалась удачной. Как следствие, объект продали на 946 млн 895 тыс. меньше начальной цены.

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