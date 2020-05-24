toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Стадион Черноморец приобрела компания из США, основанная в 2016 году

22:32 33 Читати українською
Стадион Черноморец приобрела компания из США, основанная в 2016 году
Стадион Черноморец / Фото из открытых источников

Футбольная арена одесского клуба получила новых владельцев.

Стадион футбольного клуба Черноморец приобрела компания Allrise Capital Inc, сообщает издание Думская.

Черноморец рискует потерять стадион – сооружение продают за мизер, чтобы превратить в казино

Это небольшое частное предприятие, основанное в 2016 году. Базируется в городе Ирвайн, штат Калифорния. Компания занимается предоставлением финансовых услуг, в ней работает до 10 сотрудников. Генеральный директор Allrise Capital Inc – Руслан Зинуров, исполнительный директор – Михаил Трубчик.

Напомним, на торгах, которые состоялись 22 мая, спортивное сооружение было продано за 139 млн 895 тыс гривен. Впервые стадион попытались продать в мае прошлого года за 1 млрд 139 млн грн, но за все это время не нашлось ни одного желающего приобрести имущественный комплекс – лишь 17-я попытка оказалась удачной. Как следствие, объект продали на 946 млн 895 тыс. меньше начальной цены.

Одиозный экс-регионал может стать новым владельцем Черноморца

blog_ava
Шахтер – Рух: онлайн-трансляция спарринга
10:16
815
Теги
футбольные финансы Первая лига Черноморец Черноморец Черноморец
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
4
мин
Алавес
23:55
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук