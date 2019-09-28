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Стадион Брешии дисквалифицировали за расистские оскорбления

06:30 20 Читати українською
Стадион Брешии дисквалифицировали за расистские оскорбления
Брешия – Ювентус – 1:2

Мир разными способами продолжает борьбу с агрессивно настроенными по отношению к игрокам соперника фанатами на стадионах.

4’ Альфредо Доннарумма
 
Джон Карлос Чансельор 40’
Миралем Пьянич 63’
4’ Альфредо Доннарумма
40’ Джон Карлос Чансельор
63’ Миралем Пьянич

После матча Брешия – Ювентус, который закончился поражением хозяев 1:2, было решено закрыть для зрителей одну из трибун стадиона футбольного клуба Брешия, сообщает Football Italia.

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Причиной подобного наказания стали выкрики болельщиков в адрес полузащитника Ювентуса Миралема Пьянича – фанаты скандировали zingaro, что в переводе означает "цыган". Это обычное оскорбление игроков с Балкан от радикальных итальянских болельщиков. К слову, запрет отложили на один год – его не будут применять, если на стадионе больше не повторятся подобные случаи.

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По ходу нынешнего сезона расистским оскорблениям были подвергнуты форвард Интера Ромелу Лукаку, хавбек Милана Франк Кессье и защитник Фиорентины Эстеван Дальбер, однако, как отмечает итальянское издание, никаких санкций для Кальяри, Вероны или Аталанты, чьи болельщики скандировали оскорбительные выкрики, применено не было.

Брешиа занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем матче дебютант Серии А сыграет на выезде против Наполи 29 сентября.

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Миралем Пьянич Миралем Пьянич Ювентус Ювентус Брешия Брешия Италия футбольные стадионы Брешия - Ювентус
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