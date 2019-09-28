Стадион Брешии дисквалифицировали за расистские оскорбления

Мир разными способами продолжает борьбу с агрессивно настроенными по отношению к игрокам соперника фанатами на стадионах.

После матча Брешия – Ювентус, который закончился поражением хозяев 1:2, было решено закрыть для зрителей одну из трибун стадиона футбольного клуба Брешия, сообщает Football Italia.

Пьянич стал очередной жертвой оскорблений из-за происхождения в Серии А

Причиной подобного наказания стали выкрики болельщиков в адрес полузащитника Ювентуса Миралема Пьянича – фанаты скандировали zingaro, что в переводе означает "цыган". Это обычное оскорбление игроков с Балкан от радикальных итальянских болельщиков. К слову, запрет отложили на один год – его не будут применять, если на стадионе больше не повторятся подобные случаи.

Фанаты Аталанты выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника Фиорентины Дальбера – арбитр останавливал матч

По ходу нынешнего сезона расистским оскорблениям были подвергнуты форвард Интера Ромелу Лукаку, хавбек Милана Франк Кессье и защитник Фиорентины Эстеван Дальбер, однако, как отмечает итальянское издание, никаких санкций для Кальяри, Вероны или Аталанты, чьи болельщики скандировали оскорбительные выкрики, применено не было.

Брешиа занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем матче дебютант Серии А сыграет на выезде против Наполи 29 сентября.

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