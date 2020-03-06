Стадион Александрии не готов к использованию VAR – известна причина

Стадион КСК Ника, на котором проводит домашние матчи Александрия, не готов технически обеспечить использование видеоповторов.

Домашняя арена Александрии не готова к работе системы VAR из-за проблем с офсайдными камерами, сообщает Футбол NEWS.

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Отмечается, что система видеоповторов не будет применяться в Александрии до тех пор, пока на стадионе не будут исправлены все несоответствия.

Планировалось, что VAR будет работать на игре 22-го тура УПЛ Александрии против Динамо, но из-за неготовности арены хозяев систему будут использовать в Чернигове во время матча Десна – Заря.

Добавим, что поединок Александрия – Динамо состоится завтра, 7 марта. Начало запланировано на 17:00. В данный момент команда Владимира Шарана занимает пятую строчку в турнирной таблице и на 5 очков отстает от киевлян, которые идут третьими.

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