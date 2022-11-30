"США, США!": Байден отреагировал на победу над Ираном и выход Америки в плей-офф ЧМ-2022 – вирусное видео
Президент США Джо Байден поздравил национальную команду с важной победой над Ираном и квалификацией в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
На момент завершения принципиального поединка 80-летний Джо Байден находился с визитом в Мичигане. Сразу после финального свистка, зафиксировавшего триумф американцев, президент США поздравил всех собравшихся с победой команды Грега Бехалтера. Для этого он прервал общение с гостями и специально вернулся на сцену, ведь буквально за несколько мгновений до этого завершил речь.
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"США – Иран, 1:0, игра окончена! CША, США! Большая игра. Когда я разговаривал с тренером и игроками, то сказал им: "Вы можете это сделать". И они это сделали. Бог любит их. Я подумал, что вы захотите это услышать", – заявил Джо Байден.
В 1/8 финала чемпионата мира соперником американцев станет сборная Нидерландов. Поединок состоится 3 декабря, начало – в 17:00 по Киеву.
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