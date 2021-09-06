США и Канада расписали ничью во втором туре квалификации на Мундиаль. Читайте отчет о поединке и смотрите видео голов в этой новости на Футбол 24.

Отбор ЧМ-2022, 2-й тур

США – Канада – 1:1

Голы: Ааронсон, 55 – Ларин, 62

Североамериканское дерби сборных началось довольно активно, но болельщикам пришлось ждать гола до второго тайма.

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Именно после перерыва Ааронсон открыл счет во встрече, замкнув прострел Робинсона с левого фланга. США вышли вперед, а Канада помчалась отыгрываться. Удалось ей это сделать за 7 минут. Дэвис на скорости прорвался по левому флангу, а Ларин поразил ворота – это было повторение гола американцев.

Больше команды не забивали, а потому рефери зафиксировал боевые 1:1. Канада и США после двух туров имеют по два зачетных балла и расположились на третьей-четвертой ступенях.

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