Марсель нашел компромат на бразильца по мотивам скандального матча в 3 туре Лиги 1, информирует El Partidazo.

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Представители "бело-голубых" готовы предоставить фотоматериалы, по которым можно зафиксировать оскорбления Неймара в адрес защитника Хироки Сакаи. Звезда ПСЖ обозвал игрока сборной Японии "ср*ным китайцем". Интересно, что Неймар жаловался на проявления расизма в этом же матче. Бразилец уверял, что центрбек Марселя Альваро Гонсалес назвал его "обезьяньим дерьмом".

Напомним, по мотивам скандального поединка Неймар получил двухматчевую дисквалификацию, которую уже успел отбыть.

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