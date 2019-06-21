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Срна заявил, что Шахтер не будет иметь проблем с Динамо в следующем сезоне

21:08 84 Читати українською
Срна заявил, что Шахтер не будет иметь проблем с Динамо в следующем сезоне
Дарио Срна / Фото ФК Шахтер

Новоиспеченный помощник главного тренера "горняков" Луиша Каштру поражает уверенностью.

"Я уже давал интервью где-то полгода назад, и футбольные люди, думаю, меня поняли, когда сказал, что хочу увидеть дерби, где будет красная карточка. И я не имел в виду драку.

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После этого сразу получилось хорошее дерби! Было две красные, а Шахтер выиграл. Вот это эмоции, иногда их не хватает на поле в матчах между Шахтером и Динамо. И болельщикам скучно, и нам скучно. Если 0:0 без красных карточек, то вообще можно и дома остаться. Дерби всегда должно приносить большие эмоции, а это сразу повышает качество футбола.

Конечно, смотрел все матчи Шахтера с Динамо. Это молодая команда, которая растет. Есть несколько очень хороших футболистов. Я вижу, что мы с ними справимся, как всегда", – цитирует экс-капитана "горняков" официальный сайт Шахтера.

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