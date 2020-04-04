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Срна заинтриговал интересным анонсом – хорват решил взять пример с Ибрагимовича, Бекхэма и легенды тенниса

4 апреля 23:11 49 Читати українською
Срна заинтриговал интересным анонсом – хорват решил взять пример с Ибрагимовича, Бекхэма и легенды тенниса
Ибрагимович и Срна / Getty Images

Бывший игрок Шахтера Дарио Срна поделился своими планами в новой сфере.

"Автобиография уже пишется, но я постоянно добавляю туда новые истории. Надеюсь, скоро книгу закончим, нужно выбрать хороший период, чтобы ее презентовать.

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Будет очень интересно, потому что я рассказал некоторые вещи, которых никто не знает. Возможно, благодаря этой книге люди увидят Дарио с другой стороны. Я люблю биографии. Читал Фергюсона, Бекхэма, Ибрагимовича, сейчас – Андре Агасси, в планах – Модрич. Каждая биография позволяет чему-то научиться, понять, какие трудности были у людей в спорте. Для меня это полезно", – цитирует Срну официальный сайт Шахтера.

Напомним, хорват 15 лет провел в статусе игрока "горняков", после чего еще один сезон отбегал за Кальяри.

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Дарио Срна Дарио Срна Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм Шахтер Шахтер Алекс Фергюсон
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