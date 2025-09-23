– В начале этого сезона с вашей стороны было уже два выпада в сторону арбитров. Вы намекали на то, что вас как-то не так судят.

– В прошлом году тоже были некоторые неправильные решения в матчах Шахтера, но мы их не обсуждали по простой причине: мы занимали третье место. И даже стыдно было об этом говорить, когда ты находишься на третьем месте.

Но мы понимаем, что наш результат не должен быть связан с работой судей. Наше качество игры не нужно обсуждать и сравнивать с судейскими ошибками. Игра с Металлистом 1925 показала, что мы играли очень плохо.

– Это честно.

– Очень честно. Честность и справедливость – мы за это и боремся. Мы не должны были выигрывать ту игру. Но если смотреть на решение судьи – он засчитал гол, который вообще левый.

Я не хочу, чтобы наши болельщики думали, что это алиби. Нет, мы сами недовольны тем, как мы играли последнюю игру. Даже футболисты знают, что с такой игрой и таким подходом чемпионами не будем. Все, что мы должны были сказать после игры, Мистер сказал, я сказал. Идем дальше, у нас все впереди.

Игра с Карпатами, последняя минута. Толчок Конопли – VAR даже не реагирует. Для меня это очень странно. Перед этим интервью я общался с тремя арбитрами, судящими Лигу чемпионов, которых я знаю. Конечно, не буду говорить имена и фамилии. Я сбрасывал им видео игры с Карпатами и видео игры с Металлистом 1925.

Это чистые и серьезные ошибки судей. То, что VAR не вмешался в эпизоде с голом Карпат, и гол, который забили сейчас – это, я считаю, очень серьезные и грубые ошибки. И тут у меня один вопрос: кто нам вернет 4 очка?

– Никто.

– Тогда надо что-то делать. Уже 5 туров постоянно скандалы. Я не буду говорить от имени других, мы защищаем свой клуб, своих футболистов, своего тренера. Мне очень жаль президента, болельщиков и команду Оболони. У меня впечатление, что игру Шахтера с Металлистом 1925 судил тот же арбитр, который судил матч Оболонь – Динамо. Не знаю, как он так быстро приехал из Киева в Житомир.

Мы молчать не будем, потому что считаем, что это ошибки, которые могут решить судьбу чемпионата. Я просто не понимаю: тебе 3 человека из VAR-комнаты говорят, что это офсайд, а ты принимаешь противоположное решение – это самоубийство. Мы считаем, что это не случайно.

– Можно конкретнее, почему не случайно? Просто что говорит Монзуль: "Все люди ошибаются".

– Да, ошибки будут, но я считаю, что сегодня с технологией VAR ты не можешь ошибиться. Чтобы VAR не пересмотрел ситуацию с Коноплей – это смешно. VAR должен был вмешаться и сказать: "Господин Балакин, там есть спорная ситуация – посмотри". Даже не вмешался.

Этот арбитр судил игру Оболонь – Динамо – тот самый, который был на VAR на игре Карпаты – Шахтер. Поэтому что-то не совпадает, и мы молчать не будем. Недовольны ни тренер, ни команда, ни президент, ни директор Палкин судейством в матчах Шахтера, – сказал Срна в интервью Футбол 360.

