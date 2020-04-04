toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Срна выделил четырех игроков Динамо, которые могли бы усилить Шахтер

06:30 227 Читати українською
Срна выделил четырех игроков Динамо, которые могли бы усилить Шахтер
Каштру и Срна / Сайт Шахтера

Легенда Шахтера Дарио Срна поделился мыслями относительно качества игроков принципиального соперника.

Хорват считает, что в составе киевлян достаточно игроков, которые понадобились бы и "горнякам".

"Тогда была война": Срна – об отказе от перехода в Барселону

"В украинском чемпионате есть хорошие футболисты. Есть Миколенко, Цыганков, Шапаренко, Шепелев – они все игроки Динамо, но по качеству они могли бы усилить Шахтер. Это – будущее украинского футбола и Динамо, именно они лучшие игроки киевского клуба", – заявил Срна в эфире официального Instagram Шахтера.

Напомним, хорват 15 лет провел в статусе игрока "горняков", а летом 2019-го присоединился к тренерскому штабу Луиша Каштру.

Динамо виглядає цікавіше, або Чому академія Шахтаря – неефективна

blog_ava
Суркис озвучил позицию Динамо по распределению мест в УПЛ – киевляне готовы отдать чемпионство, но не Лигу чемпионов
07:30
155
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков Шахтер Шахтер Дарио Срна Дарио Срна Владимир Шепелев Владимир Шепелев Николай Шапаренко Николай Шапаренко Виталий Миколенко Виталий Миколенко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
1
мин
Боруссия Дортмунд
16:30
Бавария
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук