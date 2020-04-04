Срна выделил четырех игроков Динамо, которые могли бы усилить Шахтер

Легенда Шахтера Дарио Срна поделился мыслями относительно качества игроков принципиального соперника.

Хорват считает, что в составе киевлян достаточно игроков, которые понадобились бы и "горнякам".

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"В украинском чемпионате есть хорошие футболисты. Есть Миколенко, Цыганков, Шапаренко, Шепелев – они все игроки Динамо, но по качеству они могли бы усилить Шахтер. Это – будущее украинского футбола и Динамо, именно они лучшие игроки киевского клуба", – заявил Срна в эфире официального Instagram Шахтера.

Напомним, хорват 15 лет провел в статусе игрока "горняков", а летом 2019-го присоединился к тренерскому штабу Луиша Каштру.

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