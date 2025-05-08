"Горняки" не сумели защитить титул чемпиона Украины в текущем сезоне, потеряв все шансы на победу в УПЛ. Недавно была информация, что Шахтер может заменить Марино Пушича летом.

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Как сообщает журналист Ягиз Санбуджоглу, Дарио Срна посетил Турцию. В Стамбуле спортивный директор Шахтера встретился с Ардой Тураном. Ранее СМИ утверждали, что с турецким тренером представители "горняков" встречались в марте в Лондоне. Тогда Турану предложили возглавить клуб.

Напомним, что Арда Туран известен своими выступлениями за Барселону и Атлетико. В 2023 году он начал тренерскую карьеру, возглавив Эюпспор, сумев с клубом выйти из Первой лиги Турции в Суперлигу. Тураном также интересуются турецкие команды.

К слову, Шахтер сейчас находится на третьем месте в таблице УПЛ с 57 баллами.

Shakhtar Donetsk Sportif Direktörü Darijo Srna, İstanbul'a geldi ve Arda Turan ile görüştü. https://t.co/hu0Xa810Bd — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 8, 2025

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