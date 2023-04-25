"Сегодня я встретился с советником руководителя Офиса президента Украины Михаилом Подоляком и подарил ему футболку "горняков" с символическим номером в честь 32-летия Независимости Украины.

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Михаил Подоляк и команда Офиса Президента вносят огромный вклад в дело борьбы Украины с агрессором в этой войне. Все их действия направлены на защиту интересов государства и всех украинцев. Уверен, что совместными усилиями мы приблизим победу Украины и украинского народа", – написал Срна под общим фото.

Напомним, Шахтер постоянно проводит разнообразные акции в поддержку украинцев, пострадавших от войны.

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