Срна вспомнил, как отказался переходить в Милан перед трансфером в Шахтер

"Было предложение Хайдуку от Милана. Я лично разговаривал с Франко Барези. Они прилетали в Хорватию. Но я решил вместе с семьей и вместе с агентом, что мне пока рано. Я не жалею об этом решении. Меня много раз спрашивали: "Что бы ты изменил в своей жизни?". Я отвечаю: "Ничего, потому что не могу уже ничего изменить".

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В декабре 2002 года Шахтер начал интересоваться мной. Сначала я не хотел идти в Шахтер. Не буду ничего скрывать – я смотрел по-другому на всю эту ситуацию. Во-первых, я перешел, потому Хайдуку нужны были деньги. Но с футбольной точки зрения я не хотел переходить. Потому что я не считал, что в тот момент это был шаг вперед. Я в 21 год был полузащитником сборной Хорватии, сыграл 7-8 игр за основную сборную, поэтому я ожидал, что перейду в какой-то другой клуб. Но получился Шахтер.

Я согласился, потому что видел, что подписали Бернда Шустера, подписали Вукича, Лалатович уже был там. Видел, что строится хорошая команда. Я думал сыграть там год-два и уехать в Европу. А получилось так, что на 17 лет остался в Шахтере", – рассказал Срна в проекте "Правила жизни" для приложения Shakhtar Club.

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