toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Срна вспомнил, как отказался переходить в Милан перед трансфером в Шахтер

21:55 - Читати українською
Срна вспомнил, как отказался переходить в Милан перед трансфером в Шахтер
Дарио Срна / фото: Шахтер

Бывший капитан Шахтера Дарио Срна рассказал, что Милан пытался купить его у Хайдука в 1998 году.

"Было предложение Хайдуку от Милана. Я лично разговаривал с Франко Барези. Они прилетали в Хорватию. Но я решил вместе с семьей и вместе с агентом, что мне пока рано. Я не жалею об этом решении. Меня много раз спрашивали: "Что бы ты изменил в своей жизни?". Я отвечаю: "Ничего, потому что не могу уже ничего изменить".

Срна подчеркнул амбициозные планы Шахтера на Лигу Европы

В декабре 2002 года Шахтер начал интересоваться мной. Сначала я не хотел идти в Шахтер. Не буду ничего скрывать – я смотрел по-другому на всю эту ситуацию. Во-первых, я перешел, потому Хайдуку нужны были деньги. Но с футбольной точки зрения я не хотел переходить. Потому что я не считал, что в тот момент это был шаг вперед. Я в 21 год был полузащитником сборной Хорватии, сыграл 7-8 игр за основную сборную, поэтому я ожидал, что перейду в какой-то другой клуб. Но получился Шахтер.

Я согласился, потому что видел, что подписали Бернда Шустера, подписали Вукича, Лалатович уже был там. Видел, что строится хорошая команда. Я думал сыграть там год-два и уехать в Европу. А получилось так, что на 17 лет остался в Шахтере", – рассказал Срна в проекте "Правила жизни" для приложения Shakhtar Club.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

blog_ava
Суркис резко раскритиковал ультрас Динамо на презентации Луческу
13:05
6065
Теги
Дарио Дарио Срна Шахтер Шахтер Милан Милан Хайдук Хайдук Италия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
20
час
:
54
мин
Брешия
19:00
Сампдория
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук