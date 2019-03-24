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Срна вскоре продлит контракт с Кальяри

10:36 29 Читати українською
Срна вскоре продлит контракт с Кальяри
Срна в борьбе с Квальяреллой / Zimbio

Защитник Кальяри Дарио Срна продолжит выступать в Италии.

Как стало известно Tutto Mercato, руководство "островян" довольно выступлениями опытного хорватского защитника и хочет продлить контракт с Срной еще на один сезон.

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Действующий контракт 36-летнего защитника заканчивается летом 2019 года, однако в Кальяри есть опция пролонгации соглашения еще на один год. Очевидно, итальянский клуб вскоре воспользуется этой возможностью.

В текущем сезоне Дарио сыграл в Серии А 21 матч и отдал 4 голевые передачи, что является лучшим показателем в команде.

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