Срна вскоре продлит контракт с Кальяри

Защитник Кальяри Дарио Срна продолжит выступать в Италии.

Как стало известно Tutto Mercato, руководство "островян" довольно выступлениями опытного хорватского защитника и хочет продлить контракт с Срной еще на один сезон.

"Два разных мира", – Срна сравнил Серию А и УПЛ

Действующий контракт 36-летнего защитника заканчивается летом 2019 года, однако в Кальяри есть опция пролонгации соглашения еще на один год. Очевидно, итальянский клуб вскоре воспользуется этой возможностью.

В текущем сезоне Дарио сыграл в Серии А 21 матч и отдал 4 голевые передачи, что является лучшим показателем в команде.

Срна – о планах после завершения карьеры: Возможно, буду комментировать на "Футбол 1/2" вместе с Леоненко