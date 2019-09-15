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Срна временами замечает такие вещи, которые мы с Каштру даже не видим, – тренер Шахтера Северино

06:30 110 Читати українською
Срна временами замечает такие вещи, которые мы с Каштру даже не видим, – тренер Шахтера Северино
Дарио Срна / фото ФК Шахтер

Ассистент главного тренера Шахтера Луиша Каштру Витор Северино рассказал о работе Дарио Срны в новом амплуа.

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
89’ Жуниор Мораес
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергин 35’
Богдан Леднев 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергин
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
86’ Богдан Леднев
89’ Жуниор Мораес

"Срна такой же ассистент тренера. Дарио продолжает быть очень важным для Шахтера. Он знает философию клуба, выиграл очень много трофеев. Срна – очень добрый, прекрасно знает, что надо делать, как помогать, всегда готов к этому.

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В день матча он сидит на скамейке со мной и Луишем Каштру. Он говорит на русском и знает, что такое быть игроком Шахтера. Временами, у него получается замечать те вещи, которые, возможно, даже мы с Каштру не видим", – рассказал Северино в интервью Tribuna.

Напомним, прошлым летом Дарио завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб Луиша Каштру в Шахтере.

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Шахтер - Заря Шахтер Шахтер Дарио Срна Дарио Срна
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