Срна временами замечает такие вещи, которые мы с Каштру даже не видим, – тренер Шахтера Северино

Ассистент главного тренера Шахтера Луиша Каштру Витор Северино рассказал о работе Дарио Срны в новом амплуа.

"Срна такой же ассистент тренера. Дарио продолжает быть очень важным для Шахтера. Он знает философию клуба, выиграл очень много трофеев. Срна – очень добрый, прекрасно знает, что надо делать, как помогать, всегда готов к этому.

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В день матча он сидит на скамейке со мной и Луишем Каштру. Он говорит на русском и знает, что такое быть игроком Шахтера. Временами, у него получается замечать те вещи, которые, возможно, даже мы с Каштру не видим", – рассказал Северино в интервью Tribuna.

Напомним, прошлым летом Дарио завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб Луиша Каштру в Шахтере.

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