toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Срна: В музее Шахтера будет еще не один европейский трофей

20 мая 14:55 72 Читати українською
Срна: В музее Шахтера будет еще не один европейский трофей
Дарио Срна / фото из соцсетей

Бывший капитан Шахтера Дарио Срна вспомнил триумф донецкого клуба в Кубке УЕФА 10-летней давности.

"20 мая – великий день в истории украинского клуба Шахтер Донецк! 10 лет назад мы выиграли Кубок УЕФА.

"Тепер хочемо повторити це у Лізі чемпіонів". Як Шахтар обіграв Вердер із Озілом і привіз в Україну останній Кубок УЄФА

События того матча в Стамбуле до сих пор стоят перед глазами. Это были незабываемые моменты для меня, для команды и для миллионов болельщиков. Всегда буду испытывать чувство гордости и счастья от проделанной работы и от результата.

Поздравляю всех болельщиков, президента, тренеров и команду. Шахтер – большой клуб, клуб чемпионов и я уверен, в музее команды будет еще не один европейский трофей", – написал Срна на своей странице в Инстаграме.

Шахтар – чемпіон, дебютний гол Де Пени та шедевр Мякушка у дощовому Львові: підсумки 29-го туру УПЛ

blog_ava
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
13:25
535
Теги
Лига Европы Шахтер Шахтер Дарио Срна Дарио Срна
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
18
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук