Срна: В музее Шахтера будет еще не один европейский трофей

Бывший капитан Шахтера Дарио Срна вспомнил триумф донецкого клуба в Кубке УЕФА 10-летней давности.

"20 мая – великий день в истории украинского клуба Шахтер Донецк! 10 лет назад мы выиграли Кубок УЕФА.

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События того матча в Стамбуле до сих пор стоят перед глазами. Это были незабываемые моменты для меня, для команды и для миллионов болельщиков. Всегда буду испытывать чувство гордости и счастья от проделанной работы и от результата.

Поздравляю всех болельщиков, президента, тренеров и команду. Шахтер – большой клуб, клуб чемпионов и я уверен, в музее команды будет еще не один европейский трофей", – написал Срна на своей странице в Инстаграме.

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