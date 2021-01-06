"Сначала не искал квартиру, потому что все думали, что завтра закончится, послезавтра закончится (война в Донбассе – прим.). Проходят три месяца, а ничего не заканчивается. В Киеве я много не хожу, это не мой город. Донецк – мой город. В Киеве с женой в ресторан можно, но любимого места там нет.

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Львов? Прекрасный стадион, прекрасный город, хорошие люди. Но были там проблемы, потому что мало людей ходили на наши матчи в УПЛ. На еврокубках, конечно, больше, и мы всегда будем благодарны Львову, Харькову и всем, кто нас поддерживал. Харьков ближе к Донецку, там больше наших людей, гораздо больше, чем во Львове. На УПЛ было 5-7-10 тысяч", – сказал Срна в интервью клубному телеканалу Шахтера.

Заметим, "горняки" сменили место проведения домашних матчей из Харькова на Киев еще в середине прошлого сезона. Основной причиной такого решения стало отсутствие болельщиков из-за пандемии коронавируса.

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