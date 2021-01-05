"У нас был чемпионат, который был сильнее немецкого и французского. Если сейчас смотреть назад, то понимаешь, каким был наш чемпионат. Шахтер, Динамо, Металлист, Днепр, Черноморец, Заря, Металлург...

Срна назвал период, когда Шахтер был самым сильным

Было очень трудно поехать куда-то и сказать, что сегодня мы победим. Очень серьезный был чемпионат, и жаль, что больше его нет. Жаль, что мы больше не в своем городе, не на своем стадионе", – сказал Срна в интервью клубному телеканалу.

Напомним, Дарио выступал за донецкий клуб с 2003 по 2018 годы. После завершения игровой карьеры хорват был назначен на должность директора по футболу в Шахтере.

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