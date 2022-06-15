"Не знаю, насколько иностранцы готовы играть за Шахтер. Я не уверен, что они приедут. Украинцы – это настоящие патриоты. Никто даже не просил трансфер в другой клуб. Все хотят остаться за Шахтер. Клуб постоянно в связи со всеми украинскими командами. Нужно найти компромисс и начинать чемпионат, чтобы показать всему миру, что жизнь продолжается.

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Шахтер будет представлять Украину в Лиге чемпионов. Это будет маленькая победа над агрессором Россией. Клуб уже второй раз выгоняют из дома, а он жив, играет в Лиге чемпионов и не опускает руки. Российские команды не будут играть в еврокубках. Пусть смотрят футбол по телевизору, если у них еще останется такая возможность", – сказал Срна в комментарии Футбол News.

Напомним, большинство легионеров Шахтера сейчас находятся в других клубах из-за начала войны, которую развязали россияне. Украинские игроки остались в команде и выступали в благотворительных матчах в поддержку Украины.

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