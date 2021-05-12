"Дорогие Мистер и тренерский штаб, приятно было быть частью вашей команды в течение двух лет, учиться у вас, праздновать с вами. То, как мы справлялись с вызовами, было опытом, который я всегда буду ценить.

Каштру не исключил возвращения в Шахтер – прощальный комментарий португальца

Большое спасибо за все, что вы сделали для клуба, фанатов и игроков. Вы всегда будете частью семьи Шахтера в наших сердцах. Желаю всего наилучшего всем вам", – написал Срна в своем Instagram.

Заметим, португальский специалист стал 33-м тренером в истории Шахтера. В 84 матчах под руководством Луиша Каштру "оранжево-черные" одержали 51 победу и 16 раз сыграли вничью.

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