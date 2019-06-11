Срна станет свободным агентом, – Ди Марцио

Защитник Кальяри Дарио Срна покинет команду уже этим летом.

Дарио Срна не останется в Кальяри, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

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37-летний футболист покинет итальянскую команду свободным агентом. Руководство Кальяри приняло окончательное решение не продлевать контракт с хорватом. Таким образом, 30 июня Срна официально станет свободным агентом.

В рамках Серии А экс-игрок сборной Хорватии и донецкого Шахтера провел 26 матчей, на его счету три результативных паса. Ранее сообщалось, что Срна склоняется к возвращению в Хайдук – клуб, в котором начинал свою профессиональную карьеру.

Напомним, Срна защищал цвета Шахтера с 2003 по 2018 рек и 9 раз становился чемпионом Украины, а также выиграл Кубок УЕФА 2008/09. В 2017-м хорват стал фигурантом допингового скандала и получил длительную дисквалификацию.

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