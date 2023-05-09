"Мне очень не понравилось судейство в Александрии, еще больше не понравилось в Одессе. Шахтер всегда был за справедливость, за честный футбол. Если ошибаются в нашу сторону – мы признаем это.

Цыганик – о судейских скандалах в УПЛ: "Никто из лидеров не хочет, чтобы на их матчах работал VAR"

Не нравится, как предвзято судят матчи Днепра-1. Это также отмечают эксперты и журналисты. Поэтому ответственных за судейство в Украине я прошу обратить на это внимание, сделать выводы и наказать тех арбитров, которые допускают грубые ошибки. Мое мнение, что нужно развивать молодых арбитров, амбициозных, голодных, потому что сегодня судейство не на том уровне, на котором оно должно быть.



Мы понимаем финансовые проблемы и сложности, с которыми сталкиваются организаторы соревнований. Поэтому Шахтер рассматривает возможность приобретения для УПЛ системы VAR, чтобы она работала на каждом матче следующего сезона. С дополнительным VAR будет гораздо легче: это позволит исключить ошибки и устранить вмешательство извне в работу судей. Важно, чтобы все клубы были в равных условиях.



Мы хотим справедливости и боремся за честность. Кто против такого подхода, тот не заслуживает быть в элите украинского футбола и участвовать в чемпионате Украины. Для всех должны быть одинаковые правила. То, что сейчас происходит с судейством, мне напоминает произвол начала 2000-х годов. Если Шахтер выиграет этот чемпионат, я вам обещаю, он это сделает честно. Если проиграет, то только в честной борьбе. Мы не признаем обмана и будем с этим бороться.



Хочу отметить, что текущий чемпионат очень интересен, идет упорная борьба наверху и внизу турнирной таблицы. Недостает, к сожалению, одного – качественного, беспристрастного судейства и фейр-плей», – цитирует функционера официальный сайт "горняков".

Напомним, что Шахтер критиковал арбитров за ошибки в матче с Александрией. В частности, "горняки" считали, что должны были пробивать пенальти за нарушение правил на Кевине Келси. Сейчас команда Йовичевича занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 60 баллов. Шахтер опережает Днепр-1 на три пункта.

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